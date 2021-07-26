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الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا

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الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا

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أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي (البرلمان) لمدّة 30 يوما.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، صباح اليوم: «بعد استشارة كلّ من رئيس ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

- إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي.
- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما.
- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب.
- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وسيصدر في الساعات القادمة أمر ينظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

المصرى اليوم

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