أخبار عاجلة

خاص| لقطات أخرى.. إضرام النار بممتلكات صاحب خزان الوقود ببلدة التليل في عكار شمال لبنان -
قبل تنسيق الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل -
أخر إحصائيات كورونا .. 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة -
أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو -
ختام بطولة الجمهورية لـ «ستريت وورك أوت» في مركز شباب الجزيرة -
إيران تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات ووفيات كورونا -
وزير الإسكان: تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة -
طلاب النقل يختتمون امتحانات الدور الثاني بـ«أزهر المنيا» -
حمو بيكا عن إلغاء حفلة في ليبيا: «تحريض.. وليبيا دي أرض الحرب سيطرة شرق وغرب» -
تراجع إيرادات «موسي» في رابع ليالي عرضه واكتفاءه بـ 708 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة

Print
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج الحربي.

وكان الأهلي حقق فوزًا صعبًا على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: «الحكم الدولي محمد معروف أهدى الأهلي نقاط المباراة الثلاث بعد احتساب ركلة جزاء لمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر، والتغاضي عن إشهار البطاقة الحمراء لأيمن أشرف في كرة مشتركة مع مصطفى البدري مهاجم الإنتاج الحربي، فالحكام دائماً ما تساند النادي الأهلي وقت تعثره».

واضاف: «الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي (خلص) على كهربا وچونيور أچايي، فبعد أن كانا الثنائي من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المارد الأحمر خلال ولاية السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، أصبحا في طي النسيان».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل تنسيق الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل

قبل تنسيق الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل

أخر إحصائيات كورونا .. 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة

أخر إحصائيات كورونا .. 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة

أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

ختام بطولة الجمهورية لـ «ستريت وورك أوت» في مركز شباب الجزيرة

ختام بطولة الجمهورية لـ «ستريت وورك أوت» في مركز شباب الجزيرة