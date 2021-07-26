رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة

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قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج الحربي.

وكان الأهلي حقق فوزًا صعبًا على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: «الحكم الدولي محمد معروف أهدى الأهلي نقاط المباراة الثلاث بعد احتساب ركلة جزاء لمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر، والتغاضي عن إشهار البطاقة الحمراء لأيمن أشرف في كرة مشتركة مع مصطفى البدري مهاجم الإنتاج الحربي، فالحكام دائماً ما تساند النادي الأهلي وقت تعثره».

واضاف: «الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي (خلص) على كهربا وچونيور أچايي، فبعد أن كانا الثنائي من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المارد الأحمر خلال ولاية السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، أصبحا في طي النسيان».