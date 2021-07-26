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موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» ()

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موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» ()

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز الاثنين على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين. وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن مواجهة اليوم كانت ممتعة، مؤكدًا أن هذه هي كرة القدم التي تحمل مفاجآت ولا يستطيع أحد توقع نتائجها.

وأوضح أنه استفاد كثيرًا من مباراة اليوم، وتعلم أن المباراة لا تنتهي سوى عند صافرة النهاية، مشددًا على أن ما حدث اليوم يؤكد أنك قادر على العودة والفوز وحسم المباراة لصالحك في الدقائق الأخيرة. وأشار إلى أن مباراة اليوم شهدت عودة الفريق من الخسارة إلى الفوز، مؤكدًا: «تقدمنا ثم تعادلنا ثم تعرضنا للتأخر قبل العودة للتعادل ثم حسم الفوز».

وقال إن لاعبي الأهلي مقاتلون أكفاء خاضوا المباراة في ظروف صعبة. وأكد موسيماني أن مباراة اليوم شهدت استبدال جميع المدافعين من أجل حسم الفوز، مؤكدًا أنه سعيد بنجاح بواليا في تسجيل هدف الفوز. وشدد موسيماني على أن بواليا حصل على هدية من الله بعد هدفه الذي منحنا نقاط المباراة المهمة.

وذكر أن مروان محسن أدى اليوم مباراة جيدة، وأنه يدرك جيدًا حجم الضغوط التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية. وأوضح أن مروان محسن كان أول اللاعبين العائدين للدفاع فور انقطاع الكرة، مؤكدًا أنه امتلك روحًا قتالية وشخصية كبيرة داخل الملعب وأنه سعيد بما قدمه اليوم.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن لاعبي الفريق سيقاتلون من أجل حسم بطولة الدوري، مؤكدًا أن جميع المباريات المتبقية صعبة للغاية، والجميع يدرك أننا ننتظر مباريات درامية الفترة المقبلة.

وأضاف موسيماني أنه يتوقع صعوبة المباريات المقبلة، خاصة أن الجميع سيعتمد على الهجمات المرتدة أمام الأهلي من أجل التسجيل في شباكه ومحاولة تعطيله في رحلة الحفاظ على الدوري.

وذكر المدير الفني للأهلي أن هناك فرقًا كثيرة في الدوري تلعب بشكل دفاعي بحت أمام الأهلي، وتعتمد فقط على الهجمات المرتدة، وهو أمر لا يمكن انتقاده وعلينا احترام الرؤية الفنية للمنافسين.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي خاض ١٤ مباراة في دوري الأبطال الإفريقي، بالإضافة إلى مباراة السوبر الإفريقي، بجانب مباريات الدوري وأيضًا منافسات للأندية، وهو أمر ترتب عليه تعرض لاعبي الفريق إلى الإجهاد العضلي.

وأضاف: «نحن فريق بطل ويبحث عن البطولات دائمًا، ومن ثم نتعامل مع الظروف الحالية باحترافية شديدة».

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أنه أبقى على محمد شريف اليوم على مقاعد البدلاء بسبب شعوره بالإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات، ونفس الأمر بالنسبة لحمدي فتحي، وهو أمر على الجميع أن يدركه في ظل ضغط المباريات الذي تعرض له الأهلي بمشاركته في العديد من البطولات المحلية والقارية المختلفة.

المصرى اليوم

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