استشاري مناعة يكشف خطورة حشرة الفراش وكيفية القضاء عليها

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قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن حشرات الفراش تأتي من 10% من حساسية الأنف و10% حساسية العين والجلد وكلها تلعب دورا أساسيا في تواجد ما يسمى بـ«حشرات الفراش»؛ ومن الواضح أن لها اهتمام عالمي بها والتي تُمثل 70% من الجلد الوراثية وممكن أن تصل إلى 80% من الإصابة في بعض الدول مثل أمريكا واليابان والسعودية.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، الأحد، أنه في مصر تم رصد أكثر من 16 نوعا و7 عائلات من حشرات الفراش، مشيرًا إلى أن الجرام الواحد من غبار المنزل يتواجد فيه أكثر من 19 ألف حشرة وكل حشرة قبل موتها تخرج أكثر من 80 حشرة جديدة ولها 6 أرجل و3 أزواج؛ بينما العنكبوت فيه 8 أرجل، موضحًا أن هناك منازل بها قطط وخراف أو حيوان به فرو مما يزيد من تواجد حشرة الفراش بنسبة عالية جدا جدا.

وتابع: «حشرة الفراش موجودة في مصر منذ أكثر من 80 عاما ولا تُرى بالعين المجردة»، مشيرًا إلى أن الحساسية زادت بشكل كبير في المنازل خاصة مع فيروس كورونا والحظر فزاد الرطوبة وعدم التهوية المناسبة للمنزل فزادت حشرة الفراش بشكل كبير جدا؛ ولا بد من تعرض كل الأغراض للشمس ويجب التهوية لكل المنزل بشكل جيد مما يساعد على القضاء عليها«.