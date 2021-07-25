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«المالية»: 50 ألف جنيه حافز لكل سيارة يتم إحلالها

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«المالية»: 50 ألف جنيه حافز لكل سيارة يتم إحلالها «المالية»: 50 ألف جنيه حافز لكل سيارة يتم إحلالها

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قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقدمة في وزارة المالية، إن ستقدم دعمًا يُطلق عليه الحافز الأخضر لكل سيارة يتم إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وذلك بحد أقصى 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

وأضاف «عوض» خلال لقائه مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، الأحد، أن المبادرة الرئاسية تشترط أن يمر أكثر من 20 سنة على موديل السيارة حتى تستفيد من البرنامج، على أن يكون للسيارة رخصة سارية باسم الشخص المتقدم للحصول على سيارة جديدة.

وتابع: «تقوم الحكومة باستلام السيارة القديمة وتخريدها عن طريق وزارتي الداخلية والتنمية المحلية وتحديد مقابل التخريد الذي سيتخلف من سيارة لأخرى»، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام قيمة الحافز ومقابل عملية التخريد كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال برنامج تمويل لتقسيط ثمنها عبر البنوك«.

المصرى اليوم

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