«المالية»: 75 ألف مواطن سجلوا في مبادرة إحلال السيارات

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قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقدمة في وزارة المالية، إن هناك إقبالا كبيرا على المبادرة الرئاسية “إحلال السيارات”، حيث تقدم منذ إطلاق المبادرة أكثر من 75 ألف مواطن بطلبات تسجيل على الموقع، للاشتراك في المبادرة وتغيير السيارة القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف «عوض» خلال لقائه مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، الأحد، أن الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية الآن تتعامل مع 45 ألف مواطن والتي تنطبق عليهم شروط المبادرة الرئاسية ويتم استكمال أوراقهم؛ وبالفعل هناك أكثر من 30 ألف مواطن في المراحل الأخيرة من إنهاء الإجراءات لاستلام السيارة الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وتابع: «سيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، حيث خصصت الحكومة خط ساخن رقمه 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات».