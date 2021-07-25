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الاستعانة بغواص لتحديد أسباب الهبوط الأرضي متكرر أمام مدرسة في مطاي

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الاستعانة بغواص لتحديد أسباب الهبوط الأرضي متكرر أمام مدرسة في مطاي الاستعانة بغواص لتحديد أسباب الهبوط الأرضي متكرر أمام مدرسة في مطاي

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أعلن المحاسب خالد عبدالرؤوف، رئيس مركز مطاي، شمال المنيا، الاستعانة بغطاس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتحديد مدي وجود شروخ، أو ثقوب بخط الصرف الصحي، في أعقاب حدوث هبوط متكرر للتربة، أمام مدرسة الشعب، بمنطقة مطاي البلد، بدائرة المركز.

كان «عبدالرؤوف» تلقى اتصالا من سعيد محمد، نائب رئيس المركز، بحدوث هبوط أرضي أمام مدرسة الشعب، بمنطقة مطاي البلد، ما تسبب في توقف الحركة المرورية، وتحويلها إلى شوارع جانبية، حيث تم فرض كردون حول منطقة الهبوط، لحين الانتهاء من تحديد الأسباب، ورد الشيء لأصله.

واستعان عبدالرؤوف بفرق فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز، حيث تقرر الاستعانة بغطاس لتحديد الأسباب الفنية لتسرب المياه وحدوث الهبوط المتكرر بالمنطقة.

المصرى اليوم

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