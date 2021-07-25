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مبادره لتجميل اكشاك كهرباء مدينة بيلا

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مبادره لتجميل اكشاك كهرباء مدينة بيلا مبادره لتجميل اكشاك كهرباء مدينة بيلا

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شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مبادرة نظمتها شركة الكهرباء فرع بيلا، تحت إشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، الأحد، لتجميل أكشاك الكهرباء وتحويلها إلى لوحات فنية، ضمن الجهود التي تقوم بها شركة الكهرباء، لإزالة التشوهات البصرية مثل الملصقات والدعاية وتحويلها إلى لوحات فنية، عن طريق تنفيذ التصميمات الجمالية التي تجذب الإنتباة وتمنع التلوث البصري، لتحسين جودة البيئة.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، في بيان، الأحد، إن المبادرة تأتي في ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالعمل على إظهار المظهر الحضاري للشوارع والميادين وعمل لوحات فنية على أكشاك الكهرباء، وإزالة أي ملصقات وتشوهات بصرية عليها ضمن الجهود التي تتم لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة.

وأشاد رئيس المدينة بجهود المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس أحمد شتا، مدير فرع شركة الكهرباء ببيلا، وجميع مهندسي وعمال الشركة، على تنفيذ تلك المبادرة، وأعمال التجميل على أكشاك الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميمها على كافة شوارع المدينة وقرى المركز، مع توعية المواطنين بعدم لصق أي دعاية وضرورة الحفاظ على أعمال تجميل وتطوير الأكشاك الكهربائية.

المصرى اليوم

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