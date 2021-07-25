سمير كمونة : الأهلي لم يلعب سوى 5 دقائق.. وهناك علامات استفهام على الأداء

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انتقد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة الإنتاج الحربي.

وكان الأهلي حقق فوزًا صعبًا على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي قدم أداء سيئا للغاية في مباراة الإنتاج الحربي. طوال ال90 دقيقة»، مضيفًا: «الأهلي لم يلعب سوى في آخر 5 دقائق فقط».

وأضاف: «هناك علامات استفهام كثيرة على أداء لاعبي الأهلي منذ مباراة البنك الأهلي الماضية، حيث لا يوجد أي روح وإصرار على تحقيق المكسب من جانب اللاعبين».