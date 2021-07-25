أخبار عاجلة

«صحة المنيا» تطلق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» -
عضو بمجلس الشيوخ يطالب بتدريب العاملين بالضرائب العقارية على التحول الرقمي -
«القومي للسينما» يبدأ تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان -
رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم -
قرار القبض على سيف الإسلام.. "لا يساوي الحبر الذي كتب به"! -
151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري -
كثافات مرورية عالية فى فترة الظهيرة -
مصر تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار -
0.4 % معدل التضخم خلال يوليو -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم ندوة نقدية عن «الصورة والجوهر في الشعر العربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سمير كمونة : الأهلي لم يلعب سوى 5 دقائق.. وهناك علامات استفهام على الأداء

Print
سمير كمونة : الأهلي لم يلعب سوى 5 دقائق.. وهناك علامات استفهام على الأداء سمير كمونة : الأهلي لم يلعب سوى 5 دقائق.. وهناك علامات استفهام على الأداء

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة الإنتاج الحربي.

وكان الأهلي حقق فوزًا صعبًا على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي قدم أداء سيئا للغاية في مباراة الإنتاج الحربي. طوال ال90 دقيقة»، مضيفًا: «الأهلي لم يلعب سوى في آخر 5 دقائق فقط».

وأضاف: «هناك علامات استفهام كثيرة على أداء لاعبي الأهلي منذ مباراة البنك الأهلي الماضية، حيث لا يوجد أي روح وإصرار على تحقيق المكسب من جانب اللاعبين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موظف في دعوى «نفقة متعة» أمام محكمة الأسرة: «أنا انضحك عليا»

موظف في دعوى «نفقة متعة» أمام محكمة الأسرة: «أنا انضحك عليا»

باعت الشقة لشخصين في نفس الوقت.. سقوط «نصابة» العقارات بالإسماعيلية

باعت الشقة لشخصين في نفس الوقت.. سقوط «نصابة» العقارات بالإسماعيلية

«صحة المنيا» تطلق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»

«صحة المنيا» تطلق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»

عضو بمجلس الشيوخ يطالب بتدريب العاملين بالضرائب العقارية على التحول الرقمي

عضو بمجلس الشيوخ يطالب بتدريب العاملين بالضرائب العقارية على التحول الرقمي