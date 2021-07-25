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أمين عام «الأطباء» يكشف عقوبة طبيب نشر تفاصيل عن حالة ياسمين عبدالعزيز

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أمين عام «الأطباء» يكشف عقوبة طبيب نشر تفاصيل عن حالة ياسمين عبدالعزيز أمين عام «الأطباء» يكشف عقوبة طبيب نشر تفاصيل عن حالة ياسمين عبدالعزيز

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قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية على الأطباء في السوشيال ميديا ليست في مصلحة المرضى والطب في .

وخلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة» على قناة أون، توجه عبدالحي بالتحية والتقدير للفريق المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز لالتزامهم الصمت التام والعمل في قمة التركيز والمهنية لتوصيل الحالة الصحية لبر الأمان، مشيرا إلى أن هناك شكوى تم تقديمها للنقابة العامة ضد أحد الأطباء نشر تفاصيل عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأكد عبدالحي أنه سيتم عرض الشكوى على لجنة آداب المهنة بالنقابة، للتحقيق فيها والنتيجة إما الإحالة إلى الهيئة التأديبية أو الحفظ، مضيفا: «ليس معنى وجود مضاعفات لأي مريض أن هناك خطأ، لأنه غير منطقي ألا تكون هناك مضاعفات وكل المرضى يتعافون فورا، وهذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم، لأن هناك مضاعفات وارد حدوثها.

وأضاف عبدالحي أن إرهاب الأطباء بهذه الاتهامات سيجعلهم يحجمون عن التصدي للحالات عالية الخطورة، كما يحدث في بعض الدول، ما يحرم هؤلاء المرضى من فرصهم في العلاج.

المصرى اليوم

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