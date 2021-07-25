تسويق «السياحة الثقافية»: طريق «الكباش» يزيد أعداد السياح الوافدين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الخبير السياحي، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن اهتمام الدولة خلال هذه الفترة يزيد من فرص الانتهاء من إنشاء طريق الكباش الجديد بالأقصر، خلال الاشهر القليلة المقبلة، موضحًا أنه بعد افتتاح هذا الطريق بشكل رسمى ستتحول كامل مدينة الأقصر إلى متحف مفتوح، حيث إن هذا الطريق سيرفع الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الصعيد السياحية بنحو 30 % بعد عودة السياحة لمعدلاتها لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أن الموسم السياحى الجديد ينبئ بمؤشرات إيجابية للتدفقات السياحية .

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر، أن هذا الطريق سيرفع من نسب إقبال السياح الأجانب الوافدين لزيارة المدن الأثرية والثقافية، وخاصة الأقصر واسوان، كما أنه يرفع من متوسط إقامة السياح ليومين إضافيين، لافتًا إلى أن هناك برامج سياحية سيتم تدشينها فور افتتاح الكباش، وأنه ستقام عدة عروض فنية وفلكلورية على جانبى الطريق ما بين معبدالكرنك ومتحف الأقصر، مشددا ان الطريق سيكون مفتوحا أمام السياح لزيارته ليلا أو نهارًا.

ودعا «عثمان» إلى تنظيم فعاليات داخل مدن، الأقصر وأسوان، بمشاركة المهتمين بالحضارة المصرية القديمة، والسياحة الثقافية لجذب المهتمين بها بمختلف دول العالم واستقطاب اسواق جديدة تساعد في إنعاش هذا النوع من السياحة ..

كما أكد الخبير السياحي أن الاكتشافات الأثرية التي تكشف عن أسرار متنوعة عن تاريخ وحضارة مصر القديمة سوف تجذب المزيد من شرائح السائحين المحبين للسياحة الثقافية، ودعا إلى ضرورة بناء صورة ذهنية جديدة عن السياحة الثقافية تعكس حالة المؤسسات المتحفية الحديثة على غرار مؤسسة المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، مشيرًَا إلى أن القيادة السياسية المصرية دعمت القطاع السياحي، لافتًا إلى أهمية أن يلعب المجتمع المدني السياحي دورًا مهمًا في الترويج للسياحة الثقافية التي تعد أبرز ما يميز السياحة المصرية، والتى ياتى فيها طريق الكباش الفرعونى من أولوياتها خلال الفترة المقبلة.