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هاني سعيد: بيراميدز يسعي للفوز علي البنك الاهلي والمهدي سليمان جاهز

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هاني سعيد: بيراميدز يسعي للفوز علي البنك الاهلي والمهدي سليمان جاهز هاني سعيد: بيراميدز يسعي للفوز علي البنك الاهلي والمهدي سليمان جاهز

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شدد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على ملعب الدفاع الجوي مساء الاثنين، موضحا أن الفريق يسعى للفوز باللقاء وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في مشوار الدوري والتقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره البنك الأهلي في السابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز استعد جيدا لتلك المواجهة الهامة في الفترة الأخيرة خاصة بعد الفوز على المقاولون العرب في اللقاء الماضي، مشيرا إلى أن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي مهم للغاية، خاصة في ظل وجود مدير فني جديد بطريقة لعب جديدة يتطور معها أداء بيراميدز من مباراة لأخرى والفوز سيمنح اللاعبين الثقة الكبيرة لمواصلة المشوار بالصورة المطلوبة ووضع بيراميدز في مكانه الطبيعي بجدول ترتيب البطولة.

هاني سعيد شدد على أن بيراميدز سيستعيد خلال مباراة البنك الأهلي لبعض العناصر الغائبة منذ فترة ومن بينهم المهدي سليمان حارس المرمى الذي عاد مؤخرا للانتظام في التدريبات الجماعية وتم تجهيزه بدنيا وفنيا للدخول ضمن القائمة بعد قبول اعتذاره لزملائه ولإدارة النادي.

المصرى اليوم

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