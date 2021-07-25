بدء الأنشطة الصيفية المدرسية باسوان

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بدأت مدارس أسوان فى استئناف ممارسة الأنشطة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك و تنفيذ أنشطة طلابية مختلفة بها للنوادي الصيفية لتشجيع الطلاب والمعلمين للاشتراك فيها حيث حيث واصلت الأندية الصيفية بجميع الإدارات أنشطتها ففى إدارة أسوان عاودت الأندية الصيفية بمدارس المواساة -مجمع الصداقة الجديد ، مدرسة محمد منير ، فتح أبوابها و استقبال الطلاب من الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة مساءً.

وفي إدارة ادفو التعليمية تم فتح مدارس بنات النيل الابتدائي، والسباعية الابتدائية ، الشهيد صلاح نصر الابتدائية ، عزبة المصرى الاعدادية، من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة مساءً.

وفى إدارة نصر النوبة مدارس كروسكو الابتدائية ، بلانة الاعدادية من الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة مساءً.

وفى إدارة كوم امبو مدارس ،رمحمد زكى الابتدائية ،كوم امبو قبلى ، السادات الاعدادية، من السادسة مساء وحتى التاسعة مساءً.

وبالنسبة لإدارة دراو ، الشيخ عامر الابتدائية ، دراو الاعداديةمن الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة مساءً.