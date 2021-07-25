وزير الزراعة: «الدلتا الجديدة» يستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها.

وأضاف «القصير»، في كلمته أمام أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المشروع يساهم أيضا في توفير فرص العمل التي تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع، والاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية وأيضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، وتعويض ما فقد من أراضٍ زراعية خصبة بالوادي والدلتا جراء البناء على الأرض الزراعية .

وأوضح وزير الزراعة أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الإضافية، مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان... إلخ، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا.

وأشار «القصير» إلى أن موقع المشروع عبقري واستراتيجي، حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة، وهو ما يكشف الميزة النسبية للمشروع في مجال الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية وخاصة مع ميناء الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي عقدت اجتماعا اليوم للاستماع إلى وزير الزراعة حول السياسة الزراعية المصرية وكيفية تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وزير الزراعة يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب