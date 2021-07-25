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رأس بواليا تُنقذ موسيماني .. الأهلي يضرب الانتاج بالقاضية

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رأس بواليا تُنقذ موسيماني .. الأهلي يضرب الانتاج بالقاضية رأس بواليا تُنقذ موسيماني .. الأهلي يضرب الانتاج بالقاضية

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تمكن فريق الأهلي من تحقيق فوز مثير على منافسه الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة 24 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة عدة تقلبات حيث تقدم الأهلي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء سددها بنجاح الظهير الأيسر علي معلول، فيما عاد رفاق أحمد كشري في الشوط الثاني بثنائية في الدقائق 54 و64 بأقدام محمد محمد طارق أبوالعز ومصطفى البدري.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي مع تغييرات فنية عديدة وهو ما أسفر عن تسجيل هدف التعادل بقدم حسين الشحات في الدقيقة 85 وأحرز والتر بواليا هدف الفوز الثالث في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري وتوقف رصيد الانتاج الحربي عند 19 نقطة في المركز الأخير.

المصرى اليوم

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