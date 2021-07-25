وزير الزراعة يستعرض أمام «دفاع النواب» الخدمات المقدّمة للفلاحين

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ردّ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أسئلة واستفسارات أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حول الخدمات المقدمة للمزارعين والمشكلات التي تواجههم خاصة في مجال الأسمدة والخدمات البيطرية وكذلك مستلزمات الإنتاج وكذلك حول أهمية دعم البحث العلمي واستباط أصناف جديدة وأكد الوزير على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل دعم قطاع الزراعة وخدمة المزراعين مرحبا بأراء واقتراحات النواب.

وفي ختام الاجتماع قال اللواء أحمد العوضي، رئيس اللجنة، في بيان، الأحد، إنهم مطمئنون إلى منظومة الأمن الغذائي في مصر، خاصة بعد استعراض وزير الزراعة امام اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن والمشروعات الزراعية الضخمة التي تستهدف إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

وأهدى العوضي إلى وزير الزراعة درع لجنة الدفاع والأمن القومي، تكريمًا له على أدائه في وزارة الزراعة.