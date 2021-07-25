أخبار عاجلة

«صحة المنيا» تطلق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» -
عضو بمجلس الشيوخ يطالب بتدريب العاملين بالضرائب العقارية على التحول الرقمي -
«القومي للسينما» يبدأ تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان -
رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم -
قرار القبض على سيف الإسلام.. "لا يساوي الحبر الذي كتب به"! -
151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري -
كثافات مرورية عالية فى فترة الظهيرة -
مصر تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار -
0.4 % معدل التضخم خلال يوليو -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم ندوة نقدية عن «الصورة والجوهر في الشعر العربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الزراعة يستعرض أمام «دفاع النواب» الخدمات المقدّمة للفلاحين

Print
وزير الزراعة يستعرض أمام «دفاع النواب» الخدمات المقدّمة للفلاحين وزير الزراعة يستعرض أمام «دفاع النواب» الخدمات المقدّمة للفلاحين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردّ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أسئلة واستفسارات أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حول الخدمات المقدمة للمزارعين والمشكلات التي تواجههم خاصة في مجال الأسمدة والخدمات البيطرية وكذلك مستلزمات الإنتاج وكذلك حول أهمية دعم البحث العلمي واستباط أصناف جديدة وأكد الوزير على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل دعم قطاع الزراعة وخدمة المزراعين مرحبا بأراء واقتراحات النواب.

وفي ختام الاجتماع قال اللواء أحمد العوضي، رئيس اللجنة، في بيان، الأحد، إنهم مطمئنون إلى منظومة الأمن الغذائي في ، خاصة بعد استعراض وزير الزراعة امام اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن والمشروعات الزراعية الضخمة التي تستهدف إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

وأهدى العوضي إلى وزير الزراعة درع لجنة الدفاع والأمن القومي، تكريمًا له على أدائه في وزارة الزراعة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم

رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم

مصر تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار

مصر تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار

اليوم بمكتبة مصر العامة.. افتتاح دورى الكرة الخماسية بالأقصر تحت شعار «إنت البطل»  

اليوم بمكتبة مصر العامة.. افتتاح دورى الكرة الخماسية بالأقصر تحت شعار «إنت البطل»  

البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021

البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021