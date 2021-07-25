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الفيضانات تشل الحركة في العاصمة البريطانية

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الفيضانات تشل الحركة في العاصمة البريطانية الفيضانات تشل الحركة في العاصمة البريطانية
تحذيرات من خطر حدوث صواعق

الفيضانات تشل الحركة في العاصمة البريطانية

علقت حركة الحافلات والسيارات اليوم الأحد في شوارع لندن بعدما غمرتها مياه الفيضانات من جراء العواصف المتكررة التي ضربت العاصمة البريطانية.

ونشر ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لسيارات غارقة جزئيًّا بالمياه في جنوب غرب لندن مع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، في وقت شقت فيه عواصف رعدية طريقها عبر جنوب شرق بريطانيا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا في مدينة لندن والمقاطعات المحيطة بها حتى الساعة الـ18.00 ت غ.

وحذَّر المكتب من خطر حدوث صواعق وفيضانات، مع توقُّع هطول أمطار يصل معدلها إلى 10 سنتيمترات في بعض المناطق، أي ضعف المتوسط الشهري ليوليو.

وأغلقت الشرطة طريقًا بالقرب من محطة كوينزتاون رود في جنوب غرب لندن؛ إذ علقت ثلاث حافلات بطابقين تحت جسر للسكك الحديد.

وأفادت الشرطة بأنها تتعامل حاليًا مع فيضانات عدة في المناطق الشرقية، محذرة من غمر المياه للأنفاق والمستديرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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