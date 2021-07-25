ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية في المنيا

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أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 89 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حاسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 89 مخالفة تموينية منها 22 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر- قضايا متنوعة أخرى)، و67 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود شهادة صحية – ذبح خارج المجازر الحكومية- بدون صلاحية- عدم الإعلان عن الاسعار).