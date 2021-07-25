حملة لرصف الطرق وإزالة الإشغالات في الحامول

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شهدت مدينة الحامول وقرى المركز بمحافظة كفر الشيخ حملات لرفع الإشغالات ورصف الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقاد عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول ،ولليوم الثاني على التوالي حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة وعدم وجود أي بائعين بدوران ابو النور، لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، وعدم تكدس السيارات ومنع وقوف التكاتك بالدوران.

كما تابع القصيف أعمال النظافة والإنارة العامة بقري المركز مشدد على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وشهدت قرى البنا والزعفران، وكوم الحجر وغرب تيرة والسحايت والكفر الشرقي، والأبعادية، حملات نظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية وصيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والجانبية ومدخل القرية،كما تابع رصف طريق أبوحمودة الديابة بطول 800 م وعرض 5 م ضمن خطة مديرية الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق والقائم بأعمال الرصف جهاز تعمير الساحل الشمالي.

مدينة الحامول