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استدرجها بدعوي الاتفاق علي حفل ..الداخلية تكشف تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس

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استدرجها بدعوي الاتفاق علي حفل ..الداخلية تكشف تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس استدرجها بدعوي الاتفاق علي حفل ..الداخلية تكشف تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بالعثور على إحدى السيدات «متوفاة» أمام المصعد الخاص بأحد العقارات كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها ( حقيبة يد وحقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات ).
قالت الداخلية: «من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها «راقصة» تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمنطقة ».

واضافت: «بإستكمال التحريات والإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء إرتكاب الواقعة».
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأنه تعرف على المجنى عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعى، وبسبب خلافات مالية بينهما إختمرت في ذهنه فكرة إستدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات – خالى من السكان –والسابق له محاولة إستئجار شقة به بدعوى الإتفاق على إقامة «حفل» ولدى شك المجنى عليها في ذلك حاولت الإنصراف إلا أنه قام بالتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى منها على مبلغ مالى وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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