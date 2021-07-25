بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب

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افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، أول استديو إذاعي خاص بقسم الإعلام بكلية الآداب بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل، بإجمالى تكلفة بلغت ٢ مليون جنيه.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج - خلال الإفتتاح الذى جرى بحضور الدكتور كريم مصلح عميد الكلية، والدكتور محمد توفيق وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح رئيس القسم والمشرف على الاستديو، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية - أن هذا الاستديو سيكون نقلة نوعية للتدريب العملي لطلاب القسم، الأمر الذي سيساهم فى إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة بشكل محترف، لافتا إلى أن الاستديو تم تجهيزه بأعلى التقنيات الفنية من شركة Sony العالمية.

ووجه رئيس الجامعة، بأهمية استغلال الإمكانيات الفنية الكبيرة للاستديو، وذلك من خلال إطلاق قنوات تعليمية عبر اليوتيوب لخدمة طلاب مختلف الكليات، وتسجيل المحاضرات وبثها إلكترونياً تطبيقاََ لسياسة التعليم الهجين والتعليم عن بعد.

ووجه الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، شكره لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل، وتقديم يد العون لإنجاز هذا العمل من أجل تقديم كل ماهو جديد لخدمة العملية التعليمة، وتأهيل الطلاب عملياً للمنافسة محلياً ودولياً بسوق العمل بعد التخرج.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس قسم الإعلام والمشرف على الاستديو، أن الاستديو مقام علي مساحة ٨٣ مترا مربعا، ويشمل ٣ غرف، الأولى استديو التليفزيون، والثانية الإذاعة وكنترول التليفزيون، والثالثة غرفة التحكم، إلى جانب قاعة ملحقة بالاستديو مخصصة لتدريب ممثلي المجتمع الأكاديمي من المتخصصين والراغبين فى تنمية مهاراتهم فى هذا المجال.