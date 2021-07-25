«زي النهارده».. وفاة رئيس البرلمان اللبناني كامل الأسعد 25 يوليو 2010

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كامل الأسعد سياسى لبنانى مولود في عام 1932، ووالده هو رئيس مجلس النواب الأسبق أحمد الأسعد وقد تلقى كامل الأسعد دراسته الابتدائية والثانوية بمدرسة الحكمة في بيروت،ثم نال إجازة في الحقوق والعلوم السياسية من السوربون في 1952، وانتخب نائباً لأول مرة عن دائرة مرجعيون عام 1953، وأعيد انتخابه في الدورات اللاحقة في 1957 و1961 عندما جرت دورة انتخابات فرعية حين شغر مقعد نيابى إثر وفاة والده أحمد الأسعد وقد ترأس كامل الأسعد المجلس النيابى لأكثر من فترة الأولى من 8 مايو 1964 إلى 20 أكتوبر 1964 والثانية من 9 مايو 1969 إلى 22 أكتوبر 1968 والثالثة من 20 أكتوبر 1970إلى 16 أكتوبر1984، فلما خسر انتخابات الرئاسة حينها أمام حسين الحسينى وغادر بعد ذلك لبنان إلى نيس في فرنسا وأسس فيها مكتب محاماة وظل بها حتى 1987، وعاد بعدها إلى لبنان، عين كامل الأسعد وزيراً عدة مرات، فقد تولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في الفترة من 31 أكتوبر1961 حتى 20 فبراير 1964ثم جاء وزيراً للصحة العامة والموارد المائية والكهربائية في الفترة من 9 إبريل 1966حتى 6 ديسمبر 1966، كما أسس مع الرئيسين سليمان فرنجية وصائب سلام تكتل الوسط النيابى، ولعد دوراً في وصول سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية عام 1970، إلا أنه قام في 1976 بقيادة حملة نيابية مطالبة باستقالته من رئاسة الجمهورية وفى يونيو 1980 قام بتأسيس الحزب الديمقراطى الاشتراكى ولعب دوراً مهماً في انتخاب الرئيس بشير الجميل رئيساً للجمهورية إلى أن توفى «زي النهارده»فى 25 يوليو 2010.