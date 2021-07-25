«زي النهارده».. وفاة الدكتور عبدالرحمن بدوي 25 يوليو 2002

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قال الفيلسوف الدكتورعبدالرحمن بدوي في مذكراته:«تحوّلت مصرإلى سجن كبير لا يسمح بالخروج منه إلا للسجانين» بالرغم من استقباله الحماسى للثورة في بدايتها ولكنه تراجع عن تأييدها حيث رأى أن الثورة تراجعت فيمابعد عن مبادئ الحرية والديمقراطية«لقد أثرى الفيلسوف المصرى الدكتور عبدالرحمن بدوى المكتبة العربية بنحو 150 مؤلفا تنوعت بين ما هو قراءة في التاريخ العربى وفى المناهج الفلسفية في العالم وفى الأدب والترجمة ومنها مؤلفات بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية وقد ختمها بدوى بسيرته الرائعة التي تتضمن قدرا من المكاشفة الشجاعة والآراء الصادمة،لقد كان بدوى شخصية مثيرة للجدل لكنها كانت محط تقدير عربى وعالمى لما له من مكانة علمية رفيعة عربيا وعالميا، وهو مولود في 4 فبراير 1917 بقرية شرباص مركز فارسكور بالدقهلية (دمياط حاليا) وكان الخامس عشر بين إخوته الواحد والعشرين،وكان والده من أعيان الريف وعمدة القرية،تلقى بدوى تعليمه الابتدائى بمدرسة فارسكور وحصل على الكفاءة في 1932 بمدرسة السعيدية ثم البكالوريا في 1934 والتحق بكلية الآداب قسم الفلسفة جامعة فؤاد الأول ( القاهرة حالياً ) وحصل على الليسانس بامتياز في 1938 وعين معيدا بالجامعة وحصل على الماجستيرفى 1941عن» مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية«ثم الدكتوراه في 1944 عن» الزمان الوجودى «ثم عين مدرسا بقسم الفلسفة في 1945فأستاذا مساعدا في 1949وفى 1950 تفرغ لإنشاء قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة إبراهيم باشا(عين شمس) ثم أصبح أستاذ كرسى في 1959كما أسس قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعات الكويت وطهران وبنغازى،وعمل أستاذا زائرا في جامعة لبنان، وفى معهد الدراسات الإسلامية بالسوربون كان بدوى عضوا في حزب»مصر الفتاة«وفى اللجنة العليا للحزب الوطنى الجديد واختير ممثلاً عن الحزب الوطنى في لجنة(دستور1954) التي كلفت بكتابة دستور جديد (لجنة الخمسين) وهو الدستور الذي استبدل بدستور 1956إلى أن توفى بمعهد ناصر»زي النهارده«فى 25 يوليو 2002 بعدماعاد من فرنسا قبل وفاته بستةأشهربعد سقوطه مغشياعليه في أحد شوارع باريس واتصل الفندق الذي كان يقيم فيه بالقنصليةالمصرية يخبرها أن لديهم شخصًا مريضاً يقول إنه فيلسوف مصرى.