أمطار هنا مناطقها.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني": "تروية" مستمرة

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قال: حالة في يومها الـ 11.. ورياح على أجزاءٍ من وسط وشرق وغرب المملكة

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن الحالة المطرية "تروية" مستمرة في يومها الحادي عشر.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد 1442/12/15هـ لصباح الإثنين 1442/12/1هـ -إن شاء الله- أمطارٌ من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة وجازان والإمارات وعُمان واليمن وشرق مكة".

وتابع: "قد تمتد إلى حائل، ورياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشرق وغرب المملكة".