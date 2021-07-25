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السديس يشيد بدور العاملين والعاملات في تطهير المسجد الحرام خلال موسم الحج

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السديس يشيد بدور العاملين والعاملات في تطهير المسجد الحرام خلال موسم الحج السديس يشيد بدور العاملين والعاملات في تطهير المسجد الحرام خلال موسم الحج
الرئيس العام أكّد أن لإدارة التطهير دوراً بارزاً في مكافحة العدوى بين قاصدي المسجد الحرام

السديس يشيد بدور العاملين والعاملات في تطهير المسجد الحرام خلال موسم الحج

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود العاملين والعاملات في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، وذلك خلال أدائهم أعمال التطهير بالمسجد الحرام، وتطبيقهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار بين حجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن لإدارة التطهير دوراً بارزاً في مكافحة العدوى بين قاصدي المسجد الحرام؛ كونها مختصة بتنظيم عمليات تنظيف يومياً وشاملة لكل مواقع المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، مثنياً على دور الإدارة في دعم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإسهامها في الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين والمصلين والحجاج، وتسهيل أداء العبادات والنسك، في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية.

من جانبهم، عبّر العاملون في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، عن شكرهم وامتنانهم للرئيس العام على هذه اللفتة الكريمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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