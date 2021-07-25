أخبار عاجلة

الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال -
206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار -
بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه -
شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة" -
شركة ZEE5 Global الشريك الإعلامي لـ DMSتحتفي بالمحتوى الجنوب آسيوي ضمن حملتها العالمية الجديدة، وتدعوكم لتجربة قصص من عالمنا -
حركة طالبان تبدأ في اقتحام العاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات -
قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
من الدمام إلى جازان.. عزم المملكة يتحدى الجائحة بمصانع نوعية "دولية ومحلية" -
سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً -
رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد عطلة عيد الأضحى المبارك

Print
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد عطلة عيد الأضحى المبارك استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد عطلة عيد الأضحى المبارك

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف السلطات المصرية، اليوم الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال الجرحى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية، فضلا عن إدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه خلال عطلة عيد الأضحي المبارك.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلات الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر من الكشف « 2021/24»، والذين عليهم التواجد في الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وادخال المساعدات ، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حركة طالبان تبدأ في اقتحام العاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات

حركة طالبان تبدأ في اقتحام العاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات

رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين

رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين

اليوم .. محاكمة الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس

اليوم .. محاكمة الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي