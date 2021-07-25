استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد عطلة عيد الأضحى المبارك

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تستأنف السلطات المصرية، اليوم الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال الجرحى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية، فضلا عن إدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه خلال عطلة عيد الأضحي المبارك.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلات الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر من الكشف « 2021/24»، والذين عليهم التواجد في الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وادخال المساعدات ، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.