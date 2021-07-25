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استعدادًا لامتحاني التاريخ والفيزياء.. تطهير لجان الامتحانات في شمال سيناء

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استعدادًا لامتحاني التاريخ والفيزياء.. تطهير لجان الامتحانات في شمال سيناء استعدادًا لامتحاني التاريخ والفيزياء.. تطهير لجان الامتحانات في شمال سيناء

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قام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن، اليوم الأحد، بتطهير وتعقيم جميع لجان امتحانات للثانوية العامة والأزهرية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش، على تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة والأزهرية، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

ويؤدي طلبة الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بشمال سيناء، اليوم الأحد، امتحان مادة التاريخ، بينما يؤدي طلبة الثانوية العامة مكفوفين مادة علم النفس ويؤدي طلبة القسم العلمي بالثانوية الأزهرية مادة الفيزياء.

المصرى اليوم

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