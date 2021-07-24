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التنمية المحلية : الإشغالات والقمامة ومخلفات البناء أبرز شكاوى «صوتك مسموع»

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التنمية المحلية : الإشغالات والقمامة ومخلفات البناء أبرز شكاوى «صوتك مسموع» التنمية المحلية : الإشغالات والقمامة ومخلفات البناء أبرز شكاوى «صوتك مسموع»

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إنه منذ تدشين مبادرة «صوتك مسموع» في أكتوبر 2018، وهي تتلقى شكاوى المواطنين وتقوم على محورين رئيسيين وهما إشراك المواطن في القرار، والاستماع لشكواه.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه من ضمن الشكاوى التي تلقيناها خلال إجازة العيد مخلفات في شارع الهرم، وإقامة بعض المواطنين شوادر للذبح في الشارع.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إلى أن هناك طلبات تلقوها خاصة بمبادرة “حياة كريمة”، منها طلب مشاركة قطاع الفنانين التشكيليين، لرسم رسومات على المباني والمحافظة على طبيعة الهوية البصرية للقرى حسب طبيعة كل قرية

المصرى اليوم

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