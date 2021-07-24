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تمنع مرشحا رئاسيا سابقا من خوض الانتخابات البرلمانية

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روسيا تمنع مرشحا رئاسيا سابقا من خوض الانتخابات البرلمانية تمنع مرشحا رئاسيا سابقا من خوض الانتخابات البرلمانية

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منعت السلطات الانتخابية الروسية السبت مرشحا رئاسيا سابقا ينتمي للحزب الشيوعي من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، ليصبح بذلك أحدث شخصية معارضة بارزة يتم استبعادها من الترشح للانتخابات.

وذكرت وكالات أنباء أن اسم بافيل جرودينين، الذي حصل على نسبة 12% من الأصوات عندما نافس الرئيس فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة عام 2018، استُبعد من قائمة للمرشحين لأن مكتب المدعي العام توصل إلى أنه يمتلك أسهما في شركة أجنبية.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن جرودينين نفى امتلاك أي أصول أجنبية وعزا استبعاده من قبل لجنة الانتخابات المركزية إلى احتمال تحقيق أحزاب المعارضة نتيجة قوية في سبتمبر أيلول.

وأظهر استطلاع للرأي في الآونة الأخيرة أن الشيوعيين وأحزابا معارضة أخرى قد يشكلون تهديدا لهيمنة حزب المتحدة الحاكم في مجلس الدوما، وهو الغرفة الأدنى في البرلمان الروسي، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونقلت إنترفاكس عن جرودينين قوله: «الحزب (الشيوعي) حزب معارض... أحدهم يخشى التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه اتحاد قوى اليسار».

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن زعيم الحزب جينادي زيوجانوف تعهد بالطعن على القرار أمام المحكمة العليا.

المصرى اليوم

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