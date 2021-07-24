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حرص أفراد البعثة المصرية على رفع الروح المعنوية لنور حسين لاعبة منتخب مصر للتايكوندو التي ودعت المنافسات من الدور الأول بعد الخسارة من لاعبة تركيا المصنفة رقم 3 على العالم والتي خسرت بنتيجة 20-21 بعد أداء مميز للغاية من نور حسين.

وأعرب عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد التايكوندو والمتحدث الرسمي باسم بعثة مصر في أولمبياد طوكيو، عن سعادته بالمستوى الذي قدمته نور حسين رغم الخسارة ووداع البطولة مؤكدا أنها قدمت أداء جيد ومميز أمام واحدة من أفضل اللاعبات في العالم ورغم الخروج من منافسات دورة الألعاب الأولمبية ولكنها قدمت أداء جيد ونالت شرف المحاولة أمام أفضل اللاعبات في العالم ولدينا ثقة في باقي زملائها وقدرتهم على تحقيق إنجاز للرياضة المصرية.