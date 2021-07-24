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«المنشآت السياحية»: استقبلنا أكبر طائرة ركاب إيرباص بالعالم لقضاء العيد بمصر

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«المنشآت السياحية»: استقبلنا أكبر طائرة ركاب إيرباص بالعالم لقضاء العيد بمصر «المنشآت السياحية»: استقبلنا أكبر طائرة ركاب إيرباص بالعالم لقضاء العيد بمصر

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قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن استقبلت أكبر طائرة في العالم «إيرباص» كانت ممتلئة عن آخرها قادمة من دولة الإمارات لقضاء فترة العيد بمصر».

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «السياحة الداخلية هي زر الأمان لمصر، فعندما تقل لأي أسباب لم نجد إلا السياحة الداخلية وهي بديل قوي».

وواصل رئيس غرفة المنشآت والمطاعم حديثه: «السياحة الداخلية كانت في حالة انتعاشة في السواحل سواء في الغردقة أو الإسكندرية أو الساحل الشمالي، فيما جاء الضغط بالعين السخنة أقل بسبب ارتفاع درجة الحرارة».

وأكد عادل المصري أن نسبة الإشغالات بفنادق الإسكندرية وساحل الشمالي كانت 100% خلال أيام عيد الأضحى.

المصرى اليوم

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