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عمليات تعقيم وتطهير إضافية للبعثة المصرية في طوكيو خوفًا من كورونا

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عمليات تعقيم وتطهير إضافية للبعثة المصرية في طوكيو خوفًا من كورونا عمليات تعقيم وتطهير إضافية للبعثة المصرية في طوكيو خوفًا من كورونا

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حرصت البعثة الطبية لمصر برئاسة الدكتور حسن كمال على أن يتم عمليات تطهير إضافية لمقر إقامة البعثة المصرية من أجل مزيد من الإجراءات الاحترازية ومن أجل حماية بعثة بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في بعض البعثات الأخرى المتواجدة داخل القرية الأولمبية.

وتطبق البعثة المصرية إجراءات احترازية مضاعفة من أجل حماية أفراد البعثة بجانب تطبيق تعليمات خاصة للدخول والخروج أثناء خوض التدريبات في الملاعب المخصصة لكل لعبة أو داخل صالات الجيم وتنفيذ البرنامج المخصص بالتحركات الذي وضعته إدارة بعثة مصربرئاسة المهندس هشام حطب والذي يحافظ على النظام داخل البعثة المصرية المتواجدة بالقرية الأولمبية بطوكيو.

المصرى اليوم

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