هشام حطب بعد الفوز على البرتغال: ثقتنا كبيرة في منتخب اليد

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حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التوجه بعد نهاية مباراة المنتخب الأول لكرة اليد أمام البرتغال والتي انتهت بالفوز بنتيجة 37-31 ضمن مباريات المجموعة الثانية للدور الأول لدورة الألعاب الأولمبية لكرة اليد من أجل تهنئة اللاعبين بالفوز والأداء الرجولي والحرص على الفوز بالمباراة أمام منتخب قوي مثل منتخب البرتغال الذي كان ندا قويا.

وطالب المهندس هشام حطب من لاعبي منتخب كرة اليد بالحفاظ على حالة التركيز الحالية واللعب بنفس الأداء الرجولي في المباريات القادمة مؤكدا أن هناك ثقة كبيرة في قدرات المنتخب في تحقيق مزيد من الانتصارات التي تسعد الجماهير المصرية.

كان المهندس هشام حطب قد حضر مباراة منتخبنا الوطني لكرة اليد أمام نظيره البرتغال من صالة يويوجو بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وحضور السفير المصري باليابان أيمن كامل، وحضورالمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة.

وأعرب المهندس هشام حطب عن أن بعثة مصر مازال أمامها العديد من المنافسات خلال الأيام القادمة للبطولة ولدينا ثقة في لاعبينا وقدرتهم على تقديم الأداء الجيد والمناسب وتحقيق الانتصارات التي ترفع اسم مصر وسط مشاركة قوية مع أفضل اللاعبين في العالم.