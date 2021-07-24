الكشف على 4 آلاف مواطن بمستشفى الجلدية بكفرالشيخ

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أعلنت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قامت بتوقيع الكشف الطبي على 3946 مواطن خلال الفترة من 10 يوليو إلي 15 يوليو 2021م ، كما قامت بتوقيع الكشف الإقتصادي على 136 مريض.

وأشارت سلام إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 16 قرار علاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

كما قام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 58 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز و تحليل هيموجلوبين ، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعه 3 حالات لشمانيا وصدفية .

وتابعت سلام أنه تم صرف علاج شهري لعدد 45 مريض متردد للجذام ، وقام قسم الأشعة بعمل 245 حالة بجلسات الناروباند ، كما تم عمل 200 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية .

وأشارت سلام إلى أن مستشفى الجلدية تمارس دورا هاما في المنظومة العلاجية بكفرالشيخ وأشارت بمجهودات الفريق الطبي بالمستشفى كما حثتهم إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين.