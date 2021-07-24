ميل عقار من 17 طابقا بمنطقة السيالة بالإسكندرية.. والحي يخلي السكان (صور)

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شهدت منطقة السيالة بحى الجمرك غرب الإسكندرية، السبت، ميل عقار مكون من 17 طابقا، وأمر مسؤولو الحي بإخلاء السكان فورا حرصا على أرواحهم.

تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغا مساء السبت يفيد بميل عقار بمنطقة السيالة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من 17 طابقا وحدوث ميل شديد بالعقار وانفصاله عن العقار المجاور.

وفي ذات السياق، أمر مسؤولو حى الجمرك بإخلاء قاطنى العقار فورا حرصا على سلامتهم ووضع الحواجز الحديدية وكردون أمنى حرصا على حياة المارة.

ميل عقار بمنطقة السيالة بالإسكندرية