أخبار عاجلة

فيضانات عارمة تقتل 8 إيرانيين شمال البلاد -
تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» إلى 23 أغسطس -
تقسيمة قوية بين اللاعبين في ختام مران الزمالك -
منسق «القضاء على سوء التغذية»: رصدنا انتشار «الأنيميا» و«السمنة» بـ6 محافظات (فيديو) -
الأهلي يحتفل بذكري الفوز على ريال مدريد فى مباراة القرن -
ما الفرق بين الفيلم الروائي والتسجيلي .. سؤال تجيب عنه مكتبة مصر -
الزمالك يواجه المجد السكندري وديا الأحد المقبل -
في ذكرى انفجار بيروت.. البطريرك الراعي يقول اللبنانيون يطالبون بتحقيق العدالة -
الرئيس الجزائري يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية -
نايف الطورة في تسجيل جديد : كل الشكر للملك والهاشميون ضمانة للاردنيين والبلاد - فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتحاد القدم يعلن فتح التسجيل في الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى

Print
اتحاد القدم يعلن فتح التسجيل في الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى اتحاد القدم يعلن فتح التسجيل في الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى

اتحاد القدم يعلن فتح التسجيل في الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح التسجيل في الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى للرخصة الآسيوية (المستوى الأول)، ويستمر التسجيل حتى 17 أغسطس المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة التطويرية التي ستساهم في وضع المستفيدين بشكل مباشر مع آخر المستجدات لتعليم وتطوير المدربين.

وتمثل هذه الدورة جانبًا من البرنامج التطويري للمدربين الوطنيين، والذي يستهدف حوالى 10 آلاف مدرب تقريبًا بنهاية عام 2022.

ووضعت اللجنة عدة شروط للالتحاق بالدورة، وهي: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وأن يكون لائقًا طبيًّا ولياقيًّا، بالإضافة إلى حصوله على شهادة (C) الآسيوية أو المحلية، مع دفع رسوم الاشتراك.

وأشارت اللجنة إلى أن مدة البرنامج ستكون 6 أيام، وسيتعين على المشارك فيها اجتياز التقييم العملي والنظري للحصول على الشهادة.

يُذكر أن عدد الحاصلين على الرخص التدريبية الآسيوية والسعودية من المدربين الوطنيين في تخصص تدريب حراس المرمى حتى الآن بلغ 132 مدربًا، وعدد الدورات التي نُفّذت في ذات التخصص 9 دورات تدريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيضانات عارمة تقتل 8 إيرانيين شمال البلاد

فيضانات عارمة تقتل 8 إيرانيين شمال البلاد

"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي

"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي

"العصيمي": المملكة تفتح ذراعيها للراغبين بالبناء والتنمية ونبذ التفرقة

"العصيمي": المملكة تفتح ذراعيها للراغبين بالبناء والتنمية ونبذ التفرقة

وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان

وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان