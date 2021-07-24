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استقرت أسعار الذهب، صباح اليوم السبت، 24 يوليو 2021، عند الأسعار المنخفضة التى حققتها منذ مساء الخميس ليستقر عن أقل سعر فى خمسة أسابيع، بسبب ارتفاع الدولار الذى حقق أعلى سعر له فى ثلاث شهور ونصف الشهر حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار .

واستقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت، متأثرة بالاستقرار فى سعر الذهب عالميًا، وتعانى الأسواق المحلية من الركود، وانخفاض حركة البيع والشراء، بسبب عزوف المواطنين لوجود اعباء اضافية بسبب امتحانات الثانوية العامة ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية ويكون تأثير البيع والشراء المحلى ضئيلا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 900 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 788 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 675 جنيها، والجنيه الذهب عند سعر 6304 جنيهات.

واستقر سعر الذهب عالميا عند الاسعار التى حققها مساء الجمعة بسبب اغلاق البورصة والأسواق العالمية للاجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد ولكنه تأثر فى آخر يوم للعمل بارتفاع الدولار لكن تراجع سندات الخزانة خفف من حدة انخفاضه حيث صنع نوع من التوازن بين الانخفاض بسبب الدولار والارتفاع بسبب تراجع سندات الخزانة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم السبت ، 794.39 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,802.30 $.

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