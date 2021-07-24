غداً.. انطلاق أول دورة لتعليم 80 سيدة قيادة السيارات بينبع

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في الفترة الصباحية بالمدرسة والتسجيل إلكترونياً فقط

تنطلق يوم غد الأحد أول دورة لتعليم قيادة السيارات للنساء بالمدرسة الجديدة التي تضم ثمانين متدرّبة بالفترة الصباحية في محافظة ينبع.

ونوّهت شعبة مرور محافظة ينبع، أن دوام النساء في الفترة الصباحية من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً، بينما سيكون دوام التدريب الرجالي من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً؛ مبينة أنه لن يكون هناك أي استقبال أو عمل بموقع المدرسة القديم بطريق أملج، حيث سيقفل تماماً.

وأهابت شعبة المرور بجميع مَن لديه مواعيد اختبار أو تدريب الحضور -حسب موعده- بالمقر الجديد خلف محطة النملة بطريق الملك عبدالعزيز جوار شركة السويدي؛ مبينة أنه لا يوجد أي تسجيل ورقي، وكل مراحل التسجيل تتم عبر منصة المدرسة للتسجيل الرسمي دون الحضور إلى مقر المدرسة.