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توافد طلاب الشعبة العلمية على لجان الإسكندرية لأداء امتحان الفيزياء

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توافد طلاب الشعبة العلمية على لجان الإسكندرية لأداء امتحان الفيزياء توافد طلاب الشعبة العلمية على لجان الإسكندرية لأداء امتحان الفيزياء

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يستأنف طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، اليوم السبت، امتحانات نهاية العام بعد توقف دام 5 أيام بسبب عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدون امتحان مادة الفيزياء بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد، أمام 113 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الثماني في الاسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألف و 382 طالب وطالبة، من إجمالى 46481 طالب، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد .

كما يؤدوى طلاب الشهادة الثانوية الازهرية "الشعبة العلمية"، امتحان مادة الفيزياء غداً الأحد.

المصرى اليوم

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