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تونس تضمن أول ميدالية للعرب في التايكوندو بأولمبياد طوكيو

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تونس تضمن أول ميدالية للعرب في التايكوندو بأولمبياد طوكيو تونس تضمن أول ميدالية للعرب في التايكوندو بأولمبياد طوكيو

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حقق التونسي محمد خليل الجندوبي انجاز لبلادة بالوصول إلى نهائي منافسات وزن 58 كجم في أولمبياد طوكيو.

وضمن الجندوبي اول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو 2020 بالوصول إلى النهائي على حساب الكوري جانج جون بنتيجة 25-18 في مباراة نصف النهائي.

وخطف الجندوبي الأنظار بعد الفوز على الروسي ميخائيل أرتامونوف الذي يشارك تحت علم اللاجئين بنتيجة 25-18 .

وفي ربع النهائي تجاوز الجندوبي بسهولة متناهية منافسه الاثيوبي سولومون ديمسي بفارق النقاط بعدما وصلت النتيجة إلى 32-9.

وصعد بطل كوريا الجنوبية إلى دور نصف النهائي بعد الفوز الذي حقق الفوز على الإسباني أدريان يونتا بنتيجة 17-13.

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