أخبار عاجلة

تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس -
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الإسكان: صب الخرسانة لعنبر الطلمبات بمحطة المياه الجديدة في مدينة بدر

Print
وزير الإسكان: صب الخرسانة لعنبر الطلمبات بمحطة المياه الجديدة في مدينة بدر وزير الإسكان: صب الخرسانة لعنبر الطلمبات بمحطة المياه الجديدة في مدينة بدر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صب الخرسانة المسلحة لعنبر الطلمبات بمحطة رفع مياه الشرب الجديدة الجاري تنفيذها بمدينة بدر، مضيفاً أن المحطة يتم تنفيذها لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية، وأعداد المقيمين وتغذية المناطق الجديدة.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن المحطة يتم تنفيذها بتكلفة استثمارية تقدر بنحو ٥٣٠ مليون جنيه وتتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة.

وأضاف: من المخطط أن تحتوي المحطة أيضا على خزانين سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.

ووجه المهندس عمار مندور، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل لتنمية المدن الجديدة وتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ المرافق والخدمات المختلفة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر

تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر

أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك»

أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك»

كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك»

كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك»

تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو)

تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو)