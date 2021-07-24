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طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الفيزياء بالشرقية

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طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الفيزياء بالشرقية طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الفيزياء بالشرقية

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توافد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس، لأداء امتحان مادة الفيزياء في العاشرة من صباح اليوم السبت، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية للمنهج المقرر الامتحان فيه اليوم، قبيل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالشرقية، نحو 45 ألف طالب وطالبة أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي، وروساء المدن والأحياء.

المصرى اليوم

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