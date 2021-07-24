توافد طلاب العلمي على لجان الثانوية العامة في الأقصر لأداء مادة الفيزياء

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توافد طلاب العلمي بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت ، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان الفيزياء ، وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة .

وشهدت اللجان عمليات تفتيش مشددة من جانب فرق الغش الإلكترونى بلجان الامتحانات وسحب الموبايلات من الطلاب ومصادرة السماعات بجانب إجراء تفتيش ذاتى لهم قبل دخول اللجان وتفتيش حقائب الطالبات مع توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل أداء الامتحانات.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية لمنهج الفيزياء المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول اللجان، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، وحالة من القلق والترقب والدعاء من أولياء الأمور لأولادهم.