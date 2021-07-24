توافد طلبة الثانوية العامة على لجان الامتحانات لأداء مادة الفيزياء

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بدأ طلبة القسم العلمي بالثانوية العامة بشمال سيناء في التوافد على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة الفيزياء وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب أثناء الدخول إلى لجان الامتحانات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وتطهير وتعقيم المدارس التي تضم لجان.

أضاف رضوان، أنه يؤدي امتحان مادة الفيزياء عدد 2075 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية « 1819طالبا وطالبة علوم، و256 طالبا وطالبة رياضيات»، في عدد 23 لجنة الكترونية وورقية على مستوى المحافظة بواقع 9 لجان بالعريش «8 لجان الكترونية ولجنة واحدة ورقية»، 3 لجان بالشيخ زويد «لجنتين الكترونيتين ولجنة واحدة ورقية»، 10 لجان ببئر العبد«8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين»، ولجنة واحدة بنخل «الكترونية».