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100 يوم بالمستشفى.. عائلة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تكذب خبر وفاتها

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100 يوم بالمستشفى.. عائلة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تكذب خبر وفاتها 100 يوم بالمستشفى.. عائلة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تكذب خبر وفاتها
عائلتها: لا تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها حتى لا تتأثر حالتها النفسية والصحية

100 يوم بالمستشفى.. عائلة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تكذب خبر وفاتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرًا في مفاده وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عن عمر ناهز الواحد والستين عامًا على خلفية إصابتها بفيروس كورونا.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم ابنة الفنانة دلال عبد العزيز: "ما تم تداوله مؤخرًا عن وفاة الأستاذة دلال عبد العزيز إشاعة".

وأبدى رضوان استياءه الشديد من الخبر الذي تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: "أرجو نفي هذا الخبر.. ليس صحيحًا".


وتخطت الفنانة دلال عبد العزيز المئة يوم في أحد مستشفيات القاهرة بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، وأودى بحياة زوجها الفنان سمير غانم منذ أشهر قليلة.

الجدير بالذكر أن عائلة الفنان سمير غانم أكدت في أكثر من مناسبة أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها؛ حتى لا تتأثر حالتها النفسية والصحية بالسلب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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