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"شؤون الحرمين" توزّع مراوح يدوية على ضيوف الرحمن

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"شؤون الحرمين" توزّع مراوح يدوية على ضيوف الرحمن "شؤون الحرمين" توزّع مراوح يدوية على ضيوف الرحمن
لتلطيف الأجواء ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر شرف لنا 9"

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بإدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام، بتوزيع مراوح كهربائية يدوية على حجاج بيت الله الحرام؛ ضمن حملة خدمة الحاج والزائر شرف لنا (٩).

وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد العتيبي؛ بأنه تمّ توزيع أكثر من (٥٠٠) مروحية كهربائية تحمل في اليد لحجاج بيت الله الحرام؛ بهدف تلطيف الأجواء.

تأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بمتابعة من وكيل الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية عادل بن عبيد الأحمدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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