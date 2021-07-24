ضبط 31 مخالفة تموينية رابع أيام العيد في الإسكندرية (صور)

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قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن الموقف التمويني آمن ومستقر في المحافظة والمقررات التموينية يتم صرفها بشكل طبيعى دون عجز أو نقصان، مشيرا إلى أن حملات الرقابة التموينية بمختلف الإدارات الفرعية تواصل عملها بالأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية لضبط المنظومة.

وأضاف أن الحملات رصدت رابع ايام عيد الاضحى 31 مخالفة تموينية متنوعة جرى تحرير محاضر لاصحابها، وهى تحرير ١٦ محضر متنوع لمخابز بلدية مخالفة، و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، فيما لم يتم رصد أي مشاكل في إنتاج أو بيع رغيف الخبز للمواطنين وكذلك توافر اسطوانات البوتاجاز، ولا يوجد أي مشاكل بالنسبة لمحطات تموين السيارات وتم الإعلان عن الاسعار الجديدة للمواد البترولية.

وأشار إلى أن المنافذ التموينية تواصل صرف المقررات التموينية للمواطنين وتوافر اللحوم والسلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية.

ولفت إلى أن عيد الأضحى هذا العام مختلف عن أي عام سابق حيث يأتي تزامنا مع استقبال الإسكندرية لإعداد متزايدة من المصطافين يوميا وتقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بمتابعة توفير السلع الغذائية والتموينية والخبز البلدى واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية وتسيير حملات صباحية ومسائية لمتابعة الأنشطة التموينية بالمحافظة ورصد أي مخالفات حماية للمواطنين.

"تموين الاسكندريه": ضبط 31 مخالفة رابع أيام العيد .. والموقف التموينى آمن ومستقر (صور)

"تموين الاسكندريه": ضبط 31 مخالفة رابع أيام العيد .. والموقف التموينى آمن ومستقر (صور)

"تموين الاسكندريه": ضبط 31 مخالفة رابع أيام العيد .. والموقف التموينى آمن ومستقر (صور)