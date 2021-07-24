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«بيطري الإسكندرية»: ذبح 2177 رأس أبقار وجاموس وضأن بمجازر المحافظة خلال عيد الأضحى

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«بيطري الإسكندرية»: ذبح 2177 رأس أبقار وجاموس وضأن بمجازر المحافظة خلال عيد الأضحى «بيطري الإسكندرية»: ذبح 2177 رأس أبقار وجاموس وضأن بمجازر المحافظة خلال عيد الأضحى

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قال الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطرى في الإسكندرية، إن مجازر المحافظة الحكومية، قامت بذبح 2177 رأس أبقار وجاموس وضأن، خلال أيام عيد الأضحى المبارك للمواطنين بالمجان بناءا على قرار المحافظ في هذا الشأن.

وأوضح «شباط»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم ذبح ٥٤٦ رأس في ثالث أيام العيد بواقع ٢٣٦ بقرى و١٠ وجاموسى ٣٠٠ ضان، كما تم ذبح ٢٣٧ رأس في رابع أيام العيد، بواقع ٢٥ بقر و٢١٢ ضأن.

وأشار إلى أن إجمالي مذبوحات المجازر خلال الـ١٠ ايام السابقه حتي وقفه عيد الاضحي، بلغت ٢١٧٢٠ ذبيحه، مشيرا إلى أن أعداد المذبوحات في مجازر الإسكندرية هذا العام تعتبر هي اكبر اعداد مذبوحات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك يرجع إلى قرار المحافظ رقم ٢١٣ لسنه ٢٠٢١.

المصرى اليوم

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