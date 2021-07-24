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5 لاعبين مصريين يودعون منافسات أولمبياد طوكيو في اليوم الأول

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5 لاعبين مصريين يودعون منافسات أولمبياد طوكيو في اليوم الأول 5 لاعبين مصريين يودعون منافسات أولمبياد طوكيو في اليوم الأول

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ودع زياد منافسات السلاح من دور ال16 بعد الخسارة من لاعب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -12 في مباراة دور ال16 لمنافسات سلاح السابر فردي رجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان قد ودع ثنائي تنس الطاولة دينا مشرف وعمر عصر لاعبي منتخب منافسات الزوجي المختلط بدورة الألعاب الأولمبية

بعد فوز الثنائي الكورى جنوبي على الثنائي المصري بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط بعدما فاز لاعبي مصر في الشوط الأول بنتيجة 11-9 قبل أن يعود ثنائي كوريا للفوز بأربع أشواط متتالية بنتيجة 11-3 و11-5 و11-7 و11-8.

وخسرت نور حسين لاعبة التايكوندو في وزن تحت ٤٩ امام بطلة تركيا بعد مباراة قوية بفارق نقطة واحدة بنتيجة ٢٠/٢١ في دور الـ16.

وخسر مهاب سامر لاعب منتخب السلاح منافسات فردي رجال سلاح السابر بعد الخسارة من لاعب منتخب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -10 في مبارة دور الـ32.

المصرى اليوم

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