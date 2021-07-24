وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر حي المساعيد بمدينة العريش

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قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش،اليوم السبت، بمواصلة أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المهندس صبحي الفرماوي رئيس الوحدة، تم تغطية حي المساعيد بمدينة العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات، بجانب رش تجمعات المياه الراكدة بمناطق الشرابجة والاذاعة وأبوعلى والاداري والتعاونيات بالحي بالمبيدات اللزمة، وذلك ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة.

وأضاف الفرماوي، أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مستمر في أعمال مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب في مختلف أحياء مدينة العريش طبقًا للجدول المحدد.

وأشار الفرماوي إلى أن أعضاء الفريق برئاسته، ويضم كلا من، السيد عبدالغفور، كمال السيد، محمد اسماعيل، وأحمد على